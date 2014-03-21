У ВР зареєстрували законопроект про денонсацію "Харківських угод"

Автором законопроекту виступив нардеп від "Батьківщини" Володимир Яворівський.

Текст законопроекту на сайті ВР наразі відсутній.

Нагадаємо, Прем‘єр-міністр Росії Дмитро вважає, що Україна винна Росії 11 млрд доларів за денонсацію харківських угод, оскільки Крим росіяни вважають своєю територію.

Згідно з угодою між Україною і РФ, яка була підписана у 2010 році у Харкові Віктором Януковичем та Медведєвим, було продовжено термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років. За це Україна отримала знижку на російський газ.