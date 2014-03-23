Генсек Amnesty International прогнозує небувале "закручування гайок" у Криму

Про це йдеться в його статті, перекладеній ТСН.

Зокрема, він наголосив, що не варто вводити себе в оману, що етнічним українцям та кримським татарам, які проживають на території Криму, дадуть можливість висловити свою думку з приводу анексії півострова Росією.

"Більшість людей у Криму сприйматиме все це як повернення додому. Але якщо хтось думає, що підняття російського прапора над державними будівлями допоможе покращити управління, викорінити корупцію чи зміцнити демократичність підходу у керуванні півостровом, дуже скоро їх спіткає розчарування – але для проявів несхвалення можливості вже не залишиться", - написав Шеті.

Читайте такожПутін остаточно анексував КримНа його думку, 18 березня президент Путін санкціонував те, що по суті є військовою окупацією, тим самим поклавши початок застосуванню на території півострова російського законодавства.

Тепер кримчани мають дотримуватися зовсім інших правил, що, у свою чергу, матиме руйнівний вплив на здійснення ними прав людини.

Шеті нагадує, що в Росії останнім часом було введено низку нових законодавчих і адміністративних заходів, що суперечать не лише міжнародно-правовим зобов'язанням, але й власній російській Конституції. Ось деякі з них:

• Законодавство згортає проведення мирних протестів через накладання великих штрафів для організаторів демонстрацій, які не дотримуються обмежувального списку правил і норм. У 2013 році більше 600 людей були затримані під час 81 заходу лише в Москві та неподалік столиці; ще декілька сотень людей були затримані лише минулого місяця.

• Закон про "іноземних агентів", прийнятий у 2012 році, поклав початок наступу на НУО на території всієї Росії. Кілька організацій та їх лідерів були оштрафовані на великі суми за відмову реєструватися у якості "іноземних агентів" . Деякі з організацій були змушені закритися, а багато інших побоюються подальших переслідувань.

• Гомофобне законодавство, запроваджене торік, сьогодні використовується для обмеження прав на свободу вираження думок і зібрань для лесбійок, геїв, бісексуалів та трансґендерних людей (ЛГБТ) та вже спричинило хвилю гомофобного насильства у всій Росії. За порушення даних законів накладається штраф у розмірі до 3000 доларів США.

• Богохульство було криміналізоване після короткого, мирного, проте провокаційного та політичного виступу панк-гурту Pussy Riot у головному соборі Російської православної церкви в Москві у 2011 році.

• Наклеп знову стає злочином.

"Не очікуйте, що кримчани братимуть участь в інформованій суспільній дискусії з приводу цих "зроблених в Росії" репресій, які, до речі, вже почали поширюватися і на півострові. Вони не матимуть змоги для цього", - наголошує Шеті.

У Росії державний контроль закріплений за найбільшим інформаційним агентством, критичні новинні сайти та блоги блокуються і постають перед загрозою судового переслідування, редакторів та директорів впливових незалежних ЗМІ звільняють, а популярні новинні кабельні канали відключають від ефіру одразу декілька супутникових провайдерів.

"У Криму планується "закручування гайок". Проте по телебаченню репресії показувати не будуть", -завершує правозахисник.