Київ не може перерахувати пенсії та соціальні виплати жителям Криму - Денисова

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр соціальної політики Людмила Денисова перед засіданням уряду.

Читайте такожКубів запевняє, що Нацбанк контролює ситуацію в Криму

"Проблеми технічні. Ми не можемо перерахувати пенсії та соціальні виплати. На сьогодні під нашим захистом перебуває більш як два мільйони громадян, які проживають у Криму і Севастополі. Ми не можемо перерахувати їм кошти», - сказала міністр.

Вона зазначила, що «це вже не тільки пенсіонери, оскільки вже є другий транш і вже є заявка на ці кошти від Криму і Севастополя. Від Криму на 24 млн грн - допомога сім'ям з дітьми, і на 3 млн від Севастополя».