Коаліційний уряд проводитиме ”прихватизацію” по новому
Коментар експерта
Політику повернення до реприватизації новий уряд повторювати не буде. Таким чином аналітик інвестиційної компанії «Синком» Андрій ПЕТРУК прокоментував агентству УНІАН перспективи, що очікують Україну після призначення нового прем`єра і формування уряду.
«Швидше за все, політику повернення до реприватизації зразка 2005 року новий, сформований на основі «оранжевих» фракцій, уряд повторювати не буде», - вважає А.ПЕТРУК.
За його словами, задекларовані в коаліційній угоді заходи щодо розвитку фондового ринку України повинні мати сприятливу дію в разі їх реалізації. Але в той же час він зазначив, що учасники фондового ринку чекають здійснення реальних кроків за рішенням заявлених завдань.
«Сьогодні одне з основних питань, що впливають на котирування акцій українських компаній – невизначеність із ціною на газ у другому півріччі. Можливе чергове підвищення вартості газу в першу чергу позначиться на підприємствах хімічної галузі, потім на металургах і в останню чергу торкнеться енергетики», - сказав А.ПЕТРУК.
Як зазначив аналітик, не дивлячись на те, що вартість природного газу є істотною компонентою в собівартості виробленої енергогенеруючими компаніями енергії, в енергетиків є досить можливостей для компенсації негативних наслідків від підвищення вартості газу.
«Окрім можливості підвищення тарифів на електроенергію, енергетичні компанії України мають хорошу нагоду для експорту електроенергії до Європи. Курс України – на інтеграцію з європейською енергосистемою. Це може відбутися вже в 2009 році», - вважає аналітик.
У той же час А.ПЕТРУК зазначив, що зараз на українському фондовому ринку створилося затишшя, яке, швидше за все, продовжиться до вересня.
Довідка УНІАН. 22 червня ц.р. фракції ВР «Наша Україна», БЮТ і СПУ підписали Угоду про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України V скликання. Угода, зокрема, передбачає низку заходів щодо розвитку фондового ринку.
У 2005 році, будучи прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО також стверджувала, що реприватизації в Україні не буде, а буде лише доплата за незаконно придбані стратегічні об`єкти. В той же час, саме уряд Ю.ТИМОШЕНКО минулого року повернув у держвласність ВАТ "Криворіжсталь", як об`єкт, придбаний Консорціумом ІМС із порушенням законодавства. Потім меткомбінат був придбаний компанією Мittal Steel у шість разів дорожче - за 24,2 млрд. грн., ніж на конкурсі, що проводився в 2004 році.
Також минулого року представники влади неодноразово заявляли про формування списків підприємств - першочергових претендентів на реприватизацію, що дозволяло потенційним інвесторам говорити про негативний інвестклімат у країні.