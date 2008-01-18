Наступної п’ятниці Яценюк залишить нардепів на ніч

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає, що Верховній Раді України 25 січня, в день закриття першої сесії ВР шостого скликання, доведеться попрацювати подовжений робочий день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Якщо буде необхідність, то ми працюватимемо повну п’ятницю, тобто і ранкове, і вечірнє пленарне засідання Верховної Ради. В тому числі, і продовжимо його до 9-ї, 10-ї, 12-ї години ночі для того, щоб прийняти максимально великий пакет законодавства», – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Голова ВР зазначив, що на даний час йде дуже квола робота парламентських комітетів щодо підготовки до розгляду в сесійній залі законопроектів. А.ЯЦЕНЮК повідомив, що звернувся до керівників комітетів із проханням прискорити відповідну роботу.

При цьому він наголосив, що фракціям опозиції слід працювати конструктивніше і розблокувати роботу ВР.

Згідно з регламентом, пленарне засідання Верховної Ради України у п’ятницю триває з 10.00 до 14.00.