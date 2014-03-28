Герман порадила Януковичу повернути вкрадене і віддати Господу душу

За словами Герман, Україні не потрібні референдуми, оскільки всі регіони і так входять до складу України, до того ж, грошей на їхнє проведення в державі немає, і "Янукович знає, чому", повідомляє ТСН.

"Я хочу нагадати Віктору Федоровичу, що всі регіони й так у складі України, і я не розумію, навіщо нам референдум. У нас немає ні необхідності, ні можливості витрачати гроші на референдуми. Україна – бідна країна, і Віктор Федорович знає, чому", – цитує депутата прес-служба ПР.

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Слова Януковича про те, що він "душею і думками залишається з українцями" також не залишилися поза увагою його соратниці. Герман згадала лицарський девіз "Душу – Господу, честь – державі", і запропонувала його перефразувати. "Його можна перефразувати в цьому випадку так: "Душу – Господу, гроші – державі". Якби Віктор Федорович міг у цьому допомогти Україні, тоді можна було б поговорити й про душу", – резюмувала регіоналка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Янукович звернувся із сепаратистськими закликами до українців і запропонував провести референдуми в усіх регіонах України.