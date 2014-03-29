Колесніков фактично буде керівником Партії регіонів - Герман

”Борис Колесніков, фактично, буде керівником Партії регіонів. Колесніков був обраний виконавчим секретарем президії політради партії. Тепер на ньому будуть всі питання ідеології та забезпечення життєдіяльності партії”, - заявила Герман.

Про це повідомляє ”Обозреватель”.

Під час другого етапу XIV з'їзду Партії регіонів були внесені зміни до її статуту. Зокрема були ліквідовані посади Почесного Лідера партії, Голови партії, першого заступника і всіх заступників Голови партії. Тепер у період між з'їздами керувати партією, за повідомленням прес-служби ПР, буде Політрада та Президія Політради. З'їзд також обрав новий склад Політради та Президії Політради.

Зокрема, до Президії увійшли: Олександр Вілкул, Володимир Рибак, Михайло Добкін, Олександр Єфремов, Борис Колесніков, Вадим Новинський, Микола Левченко, Олександр Ледида.

Нагадаємо, на з'їзді Партії регіонів у суботу, 29 березня, секретарем Президії ПР одноголосно був обраний Борис Колесніков.