Римська поліція спробувала захистити Путіна від українців

Як повідомляє Радіо Свобода, у неділю українці Італії зібралися на одній із центральних площ італійської столиці, неподалік від Базиліки Сан Джованні Латерано, щоб вшанувати пам’ять Небесної сотні.

Читайте такожПершотравневий Демократичний марш у Петербурзі буде проти війни і загарбницької зовнішньої політики РФАктивісти принесли плакат із написом: «Путін = Гітлер». Інспектор поліції підійшов до мітингувальників і зазначив, що такий напис ображає керівника суверенної держави. На це зауваження обурені маніфестанти відповіли, що дії Путіна у Криму є аналогічними діям Гітлера в Австрії, і що російська влада, окупувавши Крим, заслуговує на таке визначення. Через словесну суперечку поліція нікого не затримала.

Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко не вважає себе останнім диктатором Європи, бо Володимир Путін вже "переплюнув" його в цьому питанні.