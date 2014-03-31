Після "охорони" Правим сектором з бази Медведчука зникли більше 30 картин

Гендиректор компанії, яка належить Віктору Медведчуку, заявив, що після охорони бази представниками "Правого сектору" з бази безслідно зникли 28 картин і 6 ікон, що мають історичну і художню цінність.

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На сайті МВС оприлюднили фото картин, які зараз розшукують. Всі вони створені відомими закарпатськими художниками. Найбільше серед зниклих робіт – картин Бокшая Йосипа Йосиповича, який вважається одним з найвідоміших та найдорожчих художників України, передає ТСН.

Вартість його найвідоміших картин складає від 25 до 40 тис. доларів. Є в колекції кілька робіт Ерделі Адальберта Михайловича, який славиться не тільки своїми роботами, але й вихованцями та послідовниками. Його роботи оцінюються у 45-65 тис. доларів.

Серед інших пропаж одними з найдешевших є роботи Сапатюка Михайла Михайловича – його роботи можна придбати за 500-600 доларів. Вартість картин інших художників на аукціонах в середньому складає від 1,5 до 6 тис. доларів.

Фотографії зниклих ікон на сайті не представлені. Відомо, що всі вони написані у 18-19 ст. три з них – це ікони "Божої матері" - усі у срібних окладах. Та ще три – ікони "Спасителя" - одна у золотому та дві у срібних окладах.