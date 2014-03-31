РФ нарощує військову присутність у Криму, перекидаючи війська з інших регіонів
16:37, 31 березня 2014Політика
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Російська Федерація продовжує збільшувати свою військову присутність у Криму.
Росія продовжує нарощувати військову присутність в Криму / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
“Російська Федерація продовжує збільшувати свою військову присутність в АРК, при цьому туди активно перекидаються військовослужбовці з інших регіонів Росії”, - сказав Перебийніс.
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За його словами, згідно з наявною інформацією, в Армянську та Красноперекопську розпочалося розселення у приватні будинки та квартири військовослужбовців колишнього батальйону “Восток”, які мають намір перевести туди свої сім'ї для постійного проживання в Криму.
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