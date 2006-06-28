7 людей загинули в аварії у Підмосков`ї
11:01, 28 червня 2006Політика
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Серед постраждалих є діти
Сім пасажирів рейсового автобуса загинули і 16 важко постраждали в результаті аварії на Старокалузькому шосе в Підмосков`ї.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», автобусу «Ікарус», який слідував із Козельська до Москви через Калугу, залишалося зовсім небагато до пункту призначення. Аварія сталася на 45-му кілометрі Старокалузького шосе сьогодні вранці. Автобус з`їхав у кювет і перекинувся. Серед постраждалих є діти.
За однією з версій, водій заснув за кермом, за іншою – не впорався з керуванням і порушив швидкісний режим. Допускається також, що машина була технічно несправна. Всього в автобусі було 46 людей разом із шофером.
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