7 людей загинули в аварії у Підмосков`ї

Сім пасажирів рейсового автобуса загинули і 16 важко постраждали в результаті аварії на Старокалузькому шосе в Підмосков`ї.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», автобусу «Ікарус», який слідував із Козельська до Москви через Калугу, залишалося зовсім небагато до пункту призначення. Аварія сталася на 45-му кілометрі Старокалузького шосе сьогодні вранці. Автобус з`їхав у кювет і перекинувся. Серед постраждалих є діти.

За однією з версій, водій заснув за кермом, за іншою – не впорався з керуванням і порушив швидкісний режим. Допускається також, що машина була технічно несправна. Всього в автобусі було 46 людей разом із шофером.