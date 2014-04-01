МЗС попередило, що іноземці за в’їзд у Крим за візою РФ можуть отримати персональні санкції

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України у зв’язку із заявою МЗС Російської Федерації від 31 березня щодо порядку поїздок іноземців на окуповану територію Криму, іноземці та особи без громадянства в’їжджають на територію автономії та Севастополя відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.

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Для іноземців з держав з візовим порядком в’їзду за отриманням візових документів слід звертатися до дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном.

Іноземці з держав з безвізовим порядком в’їзду можуть перебувати на території Автономної Республіки Крим та Севастополя виключно за умови перетинання державного кордону в діючих пунктах пропуску через державний кордон України з проставленням відповідних відміток в паспортних документах або імміграційних картках.

Недотримання іноземцями та особами без громадянства законодавства України під час в’їзду та перебування на території Криму і Севастополя тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України, а також може призвести до накладення міжнародних санкцій до них як до осіб, які підтримують тимчасову окупацію частини території України.