Царьов задекларував понад 234 мільйонів гривень доходу за 2013 рік

У 2013 року сукупний дохід кандидата на посаду президента України на виборах 25 травня 2014 року, народного депутата України Олега Царьова склав 234 млн 149 тис. грн, з яких зарплата та інші виплати - 234 млн 149 тис. грн.

Такі цифри вказані у декларації про доходи Царьова, поданій до Центральної виборчої комісії в пакеті документів для реєстрації кандидатом в президенти й оприлюдненій на сайті ЦВК.

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У декларації зазначається, що сума доходу членів сім’ї Царьова у звітному році складає 1,8 млн грн, з яких зарплата — 17 тис. 149 грн. Отримані членами родини дивіденди і проценти в 2013 році склали 100 тис. грн, доходи від відчуження рухомого та нерухомого майна — 348 тис. грн, від провадження ними підприємницької діяльності — 1,4 млн грн.

Царьов зазначив, що має дві земельні ділянки загальною площею майже три сотки, житловий будинок площею 154 кв. м. та квартиру площею 64,5 кв. м. У членів родини у власності чи в оренді перебувають 4 земельні ділянки — 2400 кв. м, 276058 кв. м, 800 кв. м та 525 кв. м.

Крім того, члени родини Царьова мають житловий будинок площею 514,7 кв. м, шість квартир площами від 51,4 кв. м до 198,3 кв. м та садовий будиночок — 190,8 кв. м. У декларації записано також інше нерухоме майно площами від 40,8 до 73,6 кв. м.

У Царьова є два автомобілі: Lexus LS600 та Toyota Camry, обидві 2007 року випуску. У членів сім’ї є також Porsche Cayenne 2005 року випуску та причіп Stema.

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У декларації вказано, що сума коштів декларанта у банках та інших фінустановах складає 508 тис. 676 грн. Розмір внесків до статутного капіталу товариств, підприємств, організацій складає 60,8 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня ЦВК зареєструвала Царьова кандидатом на пост президента України.