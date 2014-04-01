Україна готує позов у Міжнародний суд ООН проти Росії

"Ми вважаємо Крим частиною України, ми плануємо подати позови в міжнародний суд проти Росії і проти російських дій у Криму. Ми вважаємо, що з міжнародною підтримкою ми зможемо повернути Крим Україні", - сказав Дещиця журналістам, пише РИА Новости.

За його словами, мова йде про Міжнародний суд ООН в Гаазі. "Ми збираємо документи, це може зайняти якийсь час. Є можливість подання позовів з міжнародного морського законодавства. Зараз справи готуються", - заявив Дещиця.

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У Криму 16 березня пройшов референдум про статус автономії, понад 96% учасників якого висловилися за входження регіону до складу Росії, і 18 березня був підписаний відповідний договір. Держдума і Радфед схвалили договір про приєднання Криму до Росії та федеральний конституційний закон про освіту в Російській Федерації двох нових суб'єктів - республіки Крим та міста федерального значення Севастополь.

Президент РФ Володимир Путін 21 березня підписав обидва документа. Як заявляв глава МЗС РФ Сергій Лавров, рішення про прийняття Криму в Росію ґрунтується на вільному волевиявленні народу Криму під час референдуму і відповідає міжнародному праву.