У Донецьку церква засудила мітинги з іконами
Донецька єпархія Української православної церкви засудила дії деяких мітингувальників, які виходять на мітинги з православними іконами в руках і висловлюють свої політичні погляди.
Так, представник донецького патріархату ієрей Костянтин підкреслив, що церква засуджує так зване «політичне православ'я», тобто ставиться негативно до того, що політичні гасла іноді прикриваються православними постулатами.
«Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон вважає, що якщо самі жителі Донбасу не захочуть, ніхто і ніщо ззовні не зможе змусити нас зруйнувати власний дім», - цитує представника церкви "Сегодня".
Нагадаємо, що 30 березня у Донецьку учасники проросійського мітингу блокували 1,2,3 і 4 залізничні колії, в результаті чого на 20 хвилин було затримано рух поїзда «Львів-Маріуполь». У деяких учасників мітингу в руках були ікони.
У свою чергу губернатор області Сергій Тарута вважає пікет на вокзалі з іконами в руках цинізмом. «Найцинічніше, що вийшли бабусі з іконами, які, прикриваючись Богом, порушили закон», - резюмував Губернатор.