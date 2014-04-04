У Донецьку церква засудила мітинги з іконами

Так, представник донецького патріархату ієрей Костянтин підкреслив, що церква засуджує так зване «політичне православ'я», тобто ставиться негативно до того, що політичні гасла іноді прикриваються православними постулатами.

«Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон вважає, що якщо самі жителі Донбасу не захочуть, ніхто і ніщо ззовні не зможе змусити нас зруйнувати власний дім», - цитує представника церкви "Сегодня".

Нагадаємо, що 30 березня у Донецьку учасники проросійського мітингу блокували 1,2,3 і 4 залізничні колії, в результаті чого на 20 хвилин було затримано рух поїзда «Львів-Маріуполь». У деяких учасників мітингу в руках були ікони.

У свою чергу губернатор області Сергій Тарута вважає пікет на вокзалі з іконами в руках цинізмом. «Найцинічніше, що вийшли бабусі з іконами, які, прикриваючись Богом, порушили закон», - резюмував Губернатор.