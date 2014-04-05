Росія намагається захопити Україну через газово-економічну агресію – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

“Наші російські сусіди застосували проти України ще один вид агресії, який є газовою агресією”, - зазначив прем`єр.

Він нагадав, що Росія прийняла рішення про підвищення ціни на газ для України до майже 500 доларів за тисячу кубометрів.

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“Це рівень ціни, який є найвищим на теренах Європи. І це є не економічна, а політична ціна. Росії не вдалося захопити Україну через військову агресію, зараз реалізується план тиску і захоплення України через газово-економічну агресію”, - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, російська компанія ”Газпром” оголосила про підвищення ціни на газ для України з 1 квітня до 385,5 долара із 268,5 долара за тисячу кубометрів. Холдинг скасував надану в грудні знижку через невиконання українською стороною зобов`язань із погашення боргу за газ, який зараз становить 1,7 млрд доларів, і відсутність 100-процентної оплати поточних поставок. Після скасування й другої знижки, що надавалася в рамках угоди щодо Чорноморського флоту, ціна газу зросте ще на 100 доларів - до 485,5 долара за тисячу кубометрів.

Федеральний закон, за яким припинили свою дію деякі російсько-українські угоди, що стосуються перебування Чорноморського флоту РФ на території України, президент Росії Володимир Путін підписав 2 квітня.