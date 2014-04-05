У Луганську СБУ затримала озброєних до зубів диверсантів, які хотіли захопити владу

Група зловмисників планувала 10 квітня здійснити збройне захоплення влади в Луганській області із залякуванням мирного населення та застосуванням зброї і вибухівки.

За результатами масштабної спецоперації СБУ затримала 15 активних учасників диверсійної групи, вилучено 300 автоматів, 1 протитанковий гранатомет, 5 пістолетів, велику кількість гранат, пляшки з запалювальною сумішшю, значну кількість гладко ствольної та холодної зброї, повідомили в прес-службі відомства.

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У взаємодії із прокуратурою Луганської області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів передбачених статтями 113 (диверсія), 111 (державна зрада). Тривають затримання та обшуки в місті Луганську та семи районах області.