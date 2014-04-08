Міліція контролює будівлю Харківської ОДА - ЗМІ
04:51, 08 квітня 2014Політика
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У фойє будівлі Харківської обласної державної адміністрації знаходиться близько десяти учасників проросійського мітингу.
Міліція контролює будівлю Харківської ОДА / REUTERS
Інша частина будівлі повністю контролюється міліцією, повідомляє місцеве видання "Медіапорт" з посиланням на начальника Центру громадських зв'язків обласного МВС Наталію Захарову.
За її словами, ще кілька осіб з числа проросійських активістів знаходяться на різних поверхах. Вони проникли в будівлю, в той момент, коли туди заходили пожежники, між ними. Зараз міліціонери прочісують всі поверхи, щоб їх відшукати.
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Інформацію про те, що обладміністрацію знову захопили, поширив автор прямої трансляції Kharkov antimaidan. Він також повідомив, що його "стрім" транслював канал Russia Today.
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