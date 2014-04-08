В будівлі СБУ в Луганську всього 15 сепаратистів і всі вони громадяни Росії - ЗМІ

Про це в ефірі Eспресо.TV розповіла луганська журналістка Яна Осадча зі спосиланням на свої джерела.

"У мене є інформація, але не підтверджена, з джерела, якому я схильна довіряти, наразі в будівлі СБУ знаходиться 15 громадян Росії, а також активіст з Луганська, який був у Москві, і був одним з керівником операції із захоплення будівлі СБУ",- розповіла журналістка.Читайте такожБіля будівлі СБУ в Луганську готують коктейлі Молотова та просять жінок піти з барикад

За її словами, біля будівлі СБУ знаходяться священики і вони провели молебен. Крім того, Осадча розповіла, що біля будівлі спокійно і там знаходяться не луганчани, а звезені мешканці області.