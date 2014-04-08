У миколаївських сепаратистів знайшли 18 бит, 25 труб, пістолети, ножі і сокиру

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник УМВС у Миколаївській області Юрій Седнєв.

За його словами, вилучену зброю буде направлено на експертизу.

"Ці предмети були підготовлені для завдання тілесних ушкоджень, вони був залишені і кинуті на місці наметового містечка", - повідомив Седнєв.

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Серед вилученої зброї 18 бит, пневматична рушниця з оптичним прицілом, чотири пістолети, зокрема схожі на револьвери, металевий прут і гільзи, 2 ножі, одна сокира, 25 металевих труб.

Крім того, Седнєв повідомив, що активісти з наметового містечка по-варварськи вирвали прапори України, які були встановлені на площі, поламали держаки від прапорів і готувалися використовувати їх для застосування сили.

"Вилучено велику кількість цих держаків", - повідомив начальник УМВС.

Крім того, за словами Седнєва, проросійські активісти під час спроб штурму ОДА використовували петарди, а також саморобні вибухові пристрої: до петарди примотували газовий балончик для більш потужного ефекту.

За даними Седнева, ввечері 7 квітня і в ніч на 8 квітня проросійські активісти зробили три спроби штурму для силового проникнення до будівлі Миколаївської ОДА.

Правоохорону забезпечували 180 співробітником міліції, ще 60 були в резерві.

За словами начальника УМВС, під час зіткнень міліція не застосовувала спецзасобів, використовувалися лице наручники і гумові кийки.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Миколаївського міського управління міліції, у ніч з 7 на 8 квітня у результаті зіткнень між «Народним ополченням Миколаєва», місцевою «Самообороною Maйдaну» і проросійськими активістами під будівлею Миколаївської обласної державної адміністрації постраждали 15 осіб. Міліція затримала 14 осіб, які на даний момент вже відпущені після складання протоколів. За словами міліції, серед затриманих немає громадян Росії, і всі вони будуть перевірені на причетність до скоєння злочину згідно з ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї).

Також перевірятиметься причетність чотирьох затриманих до скоєння злочину згідно з кримінальним провадженням за ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), яке розслідує Служба безпеки України.