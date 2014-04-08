Тягнибок: Не повинно бути окремих посад президента і прем’єра

Як передає кореспондент УНІАН, про це Олег Тягнибок заявив сьогодні в Коростені.

За його словами, "ВО «Свобода» пропонує, щоб Україна стала президентською республікою, така система влади буде найефективнішою в Україні".

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При цьому Тягнибок зазначив, що в Україні має бути закон про імпічмент президента.

"Треба прийняти закон про імпічмент президента, щоб народ міг його відкликати", - сказав він.

На думку лідера "Свободи", президент повинен бути водночас і прем’єр-міністром.

"Не повинно бути окремих посад президента і прем’єра»,- зазначив він.

«На місцях не повинно бути губернаторів, яких призначає президент, не має бути голів облдержадміністрацій чи райдержадміністрацій. Інтереси президента на місцях представляє прокурор. Яка його функція? Слідкувати за дотриманням закону на його територіях, слідкувати за тим, як виконуються укази президента, постанови уряду. Оце - функція прокурора як представника президента»,- зазначив Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія зареєструвала лідера ВО “Свобода” Олега Тягнибока кандидатом на пост президента України на позачергових виборах 25 травня 2014 року.