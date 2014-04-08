Міліція розслідуватиме напад проросійських активістів на автобус з бійцями ВВ у Харкові

"Інформація про подію надійшла до чергової частини Київського РВ міста Харкова від оператора служби «102». Близько 15-30 по вулиці Чернишевського невстановлені особи пошкодили автобус «ПАЗ», в якому пересувалися військовослужбовці внутрішніх військ", - йдеться у повідомленні прес-служби харьківської міліції. Читайте такожУ мережі з'явилося відео нападу проросійських активістів на автобус з міліцією у Харкові

Правоохоронці прямували на площу Свободи для того, щоб змінити своїх колег, що здійснювали завдання по охороні громадського порядку. Ніхто з пасажирів автобусу не постраждав. Військовослужбовці за допомогою іншого транспортного засобу дісталися площі Свободи та наразі несуть службу.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі кваліфікували дії зловмисників за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.

Проводиться досудове розслідування.