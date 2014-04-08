Сепаратисти, які захопили СБУ в Луганську, погодилися на переговори з владою - депутат
23:01, 08 квітня 2014Політика
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Захопили будівлю управління СБУ в Луганську погодилися провести переговори з владою, для цього вони делегували двох своїх представників, стверджує народний депутат фракції КПУ Спиридон Кілінкаров.
Сепаратисти, які захопили СБУ в Луганську, погодилися на переговори з владою / REUTERS
Про це він заявив в ефірі 5 каналу, повідомляє 0642.ua.
"Я буквально зараз зв'язувався з Луганськом (по телефону), отримав таку інформацію: два представники, які були в будівлі СБУ, сьогодні делеговані до обласної ради. Наскільки я знаю, у Луганську сьогодні є представники влади, в тому числі керівники Служби безпеки та РНБО. Я так розумію... вже сьогодні, принаймні, встановлено якийсь контакт, почався діалог", - сказав Кілінкаров.
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