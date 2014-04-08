Сепаратисти, які захопили СБУ в Луганську, погодилися на переговори з владою - депутат



Про це він заявив в ефірі 5 каналу, повідомляє 0642.ua.

"Я буквально зараз зв'язувався з Луганськом (по телефону), отримав таку інформацію: два представники, які були в будівлі СБУ, сьогодні делеговані до обласної ради. Наскільки я знаю, у Луганську сьогодні є представники влади, в тому числі керівники Служби безпеки та РНБО. Я так розумію... вже сьогодні, принаймні, встановлено якийсь контакт, почався діалог", - сказав Кілінкаров.