Українські морпіхи з Керчі вже знаходяться в Миколаєві - Міноборони

"Джерела з Керчі повідомили, що колона українських військовослужбовців благополучно перетнула пункт пропуску в Армянську і в даний час знаходиться на збірному пункті в Миколаєві", - написав глава медіа-центру Міноборони України Владислав Селезньов в Facebook.

В даний час вирішуються організаційні питання щодо розміщення 36 представників українського військового персоналу з Керчі і 6 членів їх сімей.

"Також актуальне питання про передислокацію української військової техніки та військового майна, що ведуться переговори", - написав Селезньов.