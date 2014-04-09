Українські морпіхи з Керчі вже знаходяться в Миколаєві - Міноборони

08:53, 09 квітня 2014
Політика
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Морські піхотинці з Керчі на чолі з майором Олексієм Нікіфоровим продовжують службу в лавах ЗС України і вже перебувають на збірному пункті в Миколаєві.

REUTERS

"Джерела з Керчі повідомили, що колона українських військовослужбовців благополучно перетнула пункт пропуску в Армянську і в даний час знаходиться на збірному пункті в Миколаєві", - написав глава медіа-центру Міноборони України Владислав Селезньов в Facebook.

В даний час вирішуються організаційні питання щодо розміщення 36 представників українського військового персоналу з Керчі і 6 членів їх сімей.

"Також актуальне питання про передислокацію української військової техніки та військового майна, що ведуться переговори", - написав Селезньов.

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