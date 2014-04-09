Єврокомісія створила групу підтримки України

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу оголосив про створення Єврокомісією групи підтримки України, яка надаватиме технічну допомогу та поради Україні у проведенні широких реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спеціальній заяві Баррозу, в якій він також наголосив на готовності ЄС зробити все, аби Україна стала успішною сучасною державою.

"Сьогодні Комісія створила групу підтримки України. Мета цієї групи - допомогти і підтримати Україну - не лише у фінансовому плані, але й технічною допомогою. Важливо надати підтримку реформам - як політичним, так і економічним - для того, аби Україна стала сильною, незалежною сучасною країною", - заявив Баррозу.

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За його словами, ця група підтримки України є додатковим кроком на додачу до 11 млрд євро, які ЄС пообіцяв у березні Києву, і підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Це демонструє, що Європейський Союз стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ми віримо, що Україна може бути незалежною, стабільною, міцною, демократичною та заможною країною. Я хочу наголосити, що ми стоїмо поруч з Україною", - сказав Баррозу.

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Як повідомляв УНІАН, минулого місяця ЄС оголосив про виділення України 1,4 млрд євро у вигляді грантів, 1,6 млрд євро у вигляді кредитів, Європейський банк реконструкції та розвитку виділить 5 млрд євро і ще 3 млрд євро надійдуть від Європейського інвестиційного банку.