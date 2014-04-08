Переговори у форматі Україна-ЄС-США-РФ можуть відбутися найближчого тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Питання щодо дати переговорів зараз узгоджується, зараз про якісь дати говорити не можемо, але мова іде про найближчий час, найближчий тиждень”, - сказав він.

Перебийніс зазначив, що Україна готова до переговорів з Росією, як у двосторонньому форматі, так і в чотиристоронньому.

“Ми готові і в двосторонньому форматі, в, звичайно, в форматі чотиристоронніх переговорів Україна — Росія, ЄС — США”, - сказав він.Читайте такожДата зустрічі у форматі ЄС-США-Україна-Росія активно обговорюється - речниця Ештон

За словами Перебийноса, Україна дотримується позиції, що лише діалог може допомогти розв'язати ситуацію, в якій сьогодні перебувають українсько-російські відносини.

Коментуючи інформацію про участь в цих переговорах представників Сходу і Півдня України, Перебийніс зазначив, що, в першу чергу, мова має йти про переговори офіційних представників України, Росії, США та ЄС. Він нагадав, що український уряд висловлював готовність враховувати точку зору громадян України з усіх регіонів.

“Коли іде мова про переговори такого рівня, звичайно, в них мають брати участь офіційні представники держав”, - сказав Перебийніс.Читайте такожМосква готова до переговорів у форматі РФ-США-ЄС-Україна

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня відбулася телефонна розмова Держсекретаря США Джона Керрі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Сьогодні, 8 квітня, офіційний представник Держдепартаменту США Джен Псакі заявила, що обговорюється питання про проведення прямих переговорів протягом найближчих 10 днів між Україною, Росією, США та ЄС для пошуку шляхів зняття напруженості. Зараз відбувається обговорення термінів та порядку денного цієї зустрічі.

Сьогодні Лавров повідомив, що Москва готова до переговорів у форматі РФ-США-ЄС-Україна.

Довідка УНІАН. Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще за кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розподілу України, засудивши дії Кремля.

Проте РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

6 квітня в Луганську, Харкові і Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами здійснили спроби захопити органи державної влади.