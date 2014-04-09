Керівник АП літав на гелікоптері порибалити, поки сепаратисти захоплювали Донбас

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела журналіст Мустафа Найем у своєму Facebook, нагадуючи, що саме того дня на сході України сепаратисти почали захоплювати органи влади – облдержадміністрації та СБУ.

"Минулої неділі в. о. голови Адміністрації президента Сергій Пашинський побував на риболовлі в Національному природному парку Нижньосульський (Семенівський район Полтавської області). До місця відпочинку пана Пашинського доправили вертольотом", - цитує Найема УП.

"Організацією риболовлі займався такий собі Юрій Антоненко, начальник Сулинського басейнового відділення охорони, використання й відтворення водних біоресурсів і регулювання рибальства", - уточнив Найем.

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Оскільки того дня сепаратисти захопили будівлі державних адміністрацій у Донецьку й у Харкові, а в Луганську було захоплено обласне управління СБУ, журналіст провів аналогію з екс-президентом Віктором Януковичем, який під час розгону Майдану полював на кабанів.