Тарута назвав умови мирного припинення конфлікту із сепаратистами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні іноземним журналістам.

За словами губернатора, мітингувальникам потрібно скласти зброю, залишити будівлі для проведення легітимного засідання сесії Донецької обласної ради без тиску на депутатів та узгодити проблеми, що їх хвилюють, з керівництвом області.

«Пункт перший - вони звільняють будівлю і здають зброю, і переходять в іншу частину будинку. Пункт другий - їх хвилює амністія. Ми домовилися. Пункт третій - вони повинні забезпечити проведення сесії без будь-яких силових сценаріїв. Пункт четвертий - вони погоджують ті проблеми, які їх хвилюють, в тому пакеті, який ми будемо завтра з ними обговорювати», - сказав Тарута.

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Він зазначив, що завтра, 10 квітня, представники обласної влади продовжать переговори з мітингувальниками, і висловив надію, що висунуті умови будуть підтримані протестувальниками.

«Я стримую силовий варіант і впевнений, що ми вирішимо цю проблему мирним шляхом, шляхом діалогу», - підкреслив Тарута.

Він також повідомив журналістів іноземних ЗМІ, що міліція в Донецьку не переходила на бік мітингуючих. «Ніхто нікуди не перейшов. Це все міфи», - запевнив губернатор. За його словами, правоохоронці пішли з площі перед будівлею облдержадміністрації за погодженням з протестувальниками. «Ми домовилися. Спочатку там була міліція, було сто осіб. Потім ми домовилися, що для їх комфорту, щоб вони не боялися, що міліція може на них несподівано напасти, вони попросили, щоб міліція пішла, і ми пішли їм назустріч», - сказав Тарута.

При цьому губернатор додав: «А зараз вони (мітингувальники) попросили, щоб міліція повернулася, і ми, як раз, обговорюємо формат: щоб міліція знову знаходилася поруч з ними і захищала від можливих провокацій».

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і прийняття депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

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6 квітня за фактом захоплення ОДА донецька міліція почала розслідування за ч. 1 ст. 294 ККУ (масові заворушення).

7 квітня проросійські мітингувальники, які захопили будівлю облдержадміністрації, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» та про проведення до 11 травня референдуму.

Прокуратура Донецької області повідомляє, що все це час не припиняються переговори з мітингувальниками про добровільне звільнення будівлі ОДА.