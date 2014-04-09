ГПУ порушила провадження проти Клюєва

Як повідомили УНІАН у прес-службі, слідством встановлено, що у березні 2009 року Андрій Клюєв (на той час народний депутат України) сприяв отриманню кредиту на суму 150 мільйонів євро від державного банку ПАТ «Укрексімбанк» на користь підприємства «Завод напівпровідників».

«Ці кошти призначалися для фінансування проектів з виробництва сонячних батарей, тобто для розвитку бізнесу родини вказаної особи. При цьому одержаний кредит було забезпечено заставою належних підприємству майнових прав за угодами купівлі-продажу обладнання, яке було неліквідним. Таким чином існували високі ризики неповернення кредиту державному банку», - повідомили у прес-службі.

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Також, як зазначили в ГПУ, протягом вересня – жовтня 2010 року, Державне агентство України з інвестицій та розвитку за особистого сприяння Клюєва (на той час першого віце-прем'єр-міністра України) ухвалило висновок про можливість фінансування «Заводу напівпровідників», який запропонував інвестиційний проект «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції». Відповідні кошти – 200 мільйонів гривень були використані не за призначенням, а для сплати ПАТ «Укрексімбанк» нарахованих процентів за раніше одержаним кредитом.

Кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (заволодіння майном в особливо великому розмірі).

Досудове розслідування триває.