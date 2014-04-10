Прикордонники затримали росіянина з битою, таблицями радіопозивних і ракетницями

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, у ході перевірки у жителя Брянської області Росії виявлено 2 військові квитки СРСР, 3 ракетниці та 17 пострілів до них, 5 мобільних телефонів у розібраному вигляді, 3 газових балончики, 35 російських рублів РФ. Найбільш цікавою знахідкою працівників пункту пропуску стали таблиці радіопозивних, які також виявили у «туриста».

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Росіянина запросили до прикордонного підрозділу для бесіди. Наразі з’ясовується куди і з якою метою прямував чоловік. Про нього поінформовані компетентні правоохоронні органи.