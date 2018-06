Уряд протидіятиме гуманітарній катастрофі у Криму - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на 7-му Київському форумі безпеки «Безпеку на лінії розриву» (On the Fault Line: to be Secure In - Between), який проходить сьогодні в Києві.

«Ми, безперечно, розроблятимемо міжнародну програми протидії гуманітарній катастрофі за участю Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів», - сказав він.

За словами Порошенка, Україна розробить рекомендації, які повинні допомогти тим українським громадянам у Криму, які зберігають державну позицію.

Читайте такожУкраїна ніколи не визнає анексію Криму Росією – Яценюк

Порошенко переконаний, що в жодному разі не можна представити факт анексії Криму як процес, від якого «майже ніхто не постраждав».

«Це не просто життя двох військовослужбовців і кримських татар, які були розстріляні просто на вулицях, а це реальна загроза гуманітарної катастрофи, яка сьогодні нависнула над десятками тисяч кримських татар, українців, сімей військовослужбовців», - сказав Порошенко.