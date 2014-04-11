Порошенко: Олігарх завжди використовує ресурс влади

Під час візиту до Житомирської області кандидат на пост Президента України Петро Порошенко зустрівся із журналістами і відповів на їх запитання.

«Олігарх завжди використовує ресурс влади. По-перше - щоб витягнути з бюджету кошти платників податків, порушуючи не лише закон, а й спотворюючи економічне середовище. По-друге - використовує інструменти держави для того, щоб тиснути на бізнес-конкурентів. По-третє – впливати на виборчий процес, навіть до спроби зриву виборів», - зазначив Петро Порошенко.

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Порошенко підкреслив, що він та його команда пройшли дуже важку школу, але «з гордістю можу сказати - ми створили одну з найкращих, найпрозоріших компаній в Україні – корпорацію «Рошен». Погодьтесь, ніхто не змушує ні за кордоном, де працюють умови конкурентною боротьби, ні в Україні купувати цукерки. Ми довели, що можемо створювати конкурентоздатну продукцію, яку визнає увесь світ» - додав він.

Відповідаючи на питання журналістів щодо олігархів, представлених в українській владі, Петро Порошенко зауважив: «Я з усіма зустрінусь і з кожним буду говорити про те, що працювати в Україні потрібно чесно, відкрито і прозоро. Те, що робилося раніше не повинно більше повторитися. Переконаний, що усі причетні до злочинів, повинні відповідати. Прийшов час запровадити нові правила для бізнесу. Іншого не дано. Єдиний меседж, єдине звернення, яке буде від мене - треба жити по-новому, треба дати людям жити вільно, безбідно і безпечно. За таких умов українці вас будуть шанувати».

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Щодо зустрічей з паном Фірташем, Петро Порошенко вкотре повідомив: «Я говорив про це в статті в німецький газеті «Більдт», а саме про те, що особисто пана Фірташа бачив тричі в житті».

Відповідаючи на питання щодо державної мови, Петро Порошенко заявив, що державною мовою в Україні завжди буде українська, але порадив вчити різні іноземні мови – англійську, французьку, німецьку, російську, польську. Порошенко підкреслив, що «ніхто не буде гнобити людей, якою б мовою вони не розмовляли в Україні».