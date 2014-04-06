Події на Сході свідчать про недоліки в роботі правоохоронних органів – Порошенко

Сьогоднішні події в обласних центрах Сходу України свідчать про низку недоліків у роботі правоохоронних органів. Про це в ефірі Громадського радіо заявив Петро Порошенко. Неприпустимими, зокрема, назвав він дії міліції, яка фактично безперешкодно здала сепаратистам приміщення Харківської обласної державної адміністрації - новина з Харкова надійшла прямо під час програми, яку вів Андрій Куликов.

За словами Порошенка, керівництву силових структур необхідно негайно виїхати до східних регіонів країни. "Я впевнений, що там мають бути міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки», - наголосив політик.

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Порошенко припускає, що спроба дестабілізувати ситуацію на Сході України направлена на зрив президентських виборів. «Це - єдина мета, яку ставлять іноземні замовники акцій в Луганську, Донецьку та Харкові».

«Ми не дамо реалізувати цей сценарій. Сценарій відміни перешкоджання та переносу президентських перегонів не пройде. Україна сформує сильну президентську вертикаль, Україна здатна діяти ефективно», - зауважив Петро Порошенко

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На його думку, ситуація на Сході України кардинально відрізняється від тієї, що була у Криму, там немає військової бази іноземної держави.

Порошенко очікує на швидкі й ефективні дії правоохоронних органів, найближча доба стане тестовою на предмет їхньої здатності захищати закон та Україну.