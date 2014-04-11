Політична ситуація на Дніпропетровщині "більш-менш спокійна" - Коломойський

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський під час наради прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з керівництвом мерів міст Дніпропетровської та Запорізької областей, яка проходила сьогодні в Дніпропетровську.

За його словами, керівництво області разом із силовими структурами "намагається не допускати порушень правопорядку, проявів сепаратизму та інших негативних явищ".

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“У Дніпропетровській області все в порядку - посівна кампанія проходить успішно, і вже завершується. У гірничо-металургійному комплексі також все в порядку. Рівень виробництва сталі і прокату в березні становив 99% виробництва за лютий. На 11-20% зросло виробництво залізорудної сировини", - сказав голова Дніпропетровської ОДА.

У той же час, за словами Коломойського, "нам не варто розслаблятися, ми повинні діяти за умов військового часу".

Прем'єр-міністр України подякував керівництво Дніпропетровської області за стабілізацію ситуації в регіоні.