Партія регіонів - 182 , БЮТ - 130, Наша Україна - 84 , СПУ - 33 і КПУ - 21

Майбутній склад Верховної Ради Дивитися тут

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