Рада позбавила мандата Колесніченка

Як передає кореспондент УНІАН, під час першого голосування це рішення підтримали лише 219 із 335 депутатів, зокрема, від КПУ не проголосував жоден, від ПР — 5.

Проте з другої спроби за припинення повноважень Колесніченка проголосував 241 народний депутат із 344 зареєстрованих у сесійній залі. Від ПР - 4, від КПУ — жоден.

Читайте такожКолесніченко написав заяву про складання мандату депутата У відповідній постанові зазначається, що дострокове припинення повноважень Колесніченка, обраного в одномандатному виборчому окрузі №225 (Севастополь), відбувається у зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Як повідомляв УНІАН 3 квітня Колесніченко написав заяву про складення депутатських повноважень.

У заяві, розміщеній на його сторінці у Facebook, йдеться: “На мою думку, Верховна Рада України після 19 лютого 2014 року в своїй діяльності вийшла за межі Конституції та діючого законодавства України”. “Це призвело до часткової втрати державного суверенітету та територіальної цілісності України. В країні поширюються політичні репресії, залякуються політичні суперники влади. Ігноруються законні вимоги сотень тисяч громадян України щодо децентралізації влади, федералізації, надання російській мові державного статусу, масово порушуються права людини тощо. Згорнуті інститути демократії, масово поширюється ідеологія націонал-фашизму”, - заявив Колесніченко.