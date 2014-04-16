Завтра на мітингу в Донецьку радикали можуть застосувати зброю - МВС

На 17.04.2014 р. в Донецьку заплановано проведення кількох мітингів групами донеччан з полярними поглядами, повідомляє офіційний сайт ГУМВС України в Донецькій області.

"Враховуючи ситуацію в місті та області та у зв'язку з тим, що в даний час на руках у населення є зброя та вибухові речовини, які можуть бути застосовані, настійно закликаємо організаторів акцій відмовитися від проведення різних масових заходів, щоб не наражати на небезпеку життя людей", - йдеться в повідомленні.

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Також міліція закликала громадян не брати участі в анонсованих акціях.

"Міліція володіє інформацією, що радикально налаштовані громадяни під час проведення мітингу можуть використовувати автоматичну зброю проти своїх опонентів", - повідомляє МВС.