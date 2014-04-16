Федералізація України неможлива - експерт

Про це він сказав під час круглого столу у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Толстов зазначив, що Україна має високий рівень централізації влади, і висловив думку, що "федералізація наразі неможлива". "Якщо Львів, Київ і Дніпропетровськ її не підтримують, то практично і розмовляти немає про що", - сказав він.

Експерт також зазначив, що три області не можуть приймати рішення щодо федеративного статусу. "Вони могли би претендувати на автономію, але на автономію Україна після втрати Криму вже не піде", - сказав Толстов.

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Водночас, політолог висловив думку, що "децентралізація гірша тим, що центральні органи влади можуть її в будь-який момент переглянути, відредагувати і так далі". "Крім того, незрозумілий зміст децентралізації", - відзначив експерт.

У свою чергу, експерт з питань територіальної організації влади, екс-депутат Юрій Ганущак наголосив, що федералізація та децентралізація - несумні речі.

Зокрема, він зазначив, що не можна реально говорити про те, що "федералізм означає насправді передачу повноважень і буде все добре внизу - це все утопія".

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"Федералізм - це законсервування на певній території, яка має амбіції бути незалежною державою, і хоче диктувати свою волю центру, наприклад, з правого берега, - це і є основною вимогою Росії. Тобто, регіони повинні робити право вето у парламенті - ось що вони хочуть", - сказав Ганущак.

Водночас, зазначив він, "децентралізація - побудова країни, де базовий рівень є основний, той рівень, який не має амбіцій бути країною".