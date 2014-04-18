НАТО відправляє у Балтійське море п'ять військових кораблів

«НАТО відправляє кораблі в Балтійське море для активізації оборони своїх східноєвропейських союзників», – йдеться в заяві Альянсу.

Загалом на Балтику буде відправлена багатонаціональна група з чотирьох мінних тральщиків і одного судна забезпечення. Це морська група швидкого реагування, що складається з кораблів Норвегії, Нідерландів, Бельгії та Естонії, повідомляє Радіо Свобода.

Крім того, Канада відправить до Польщі шість винищувачів Королівських ВПС країни CF-18 і 20 штабних офіцерів. Про це повідомив канадський прем'єр-міністр Стівен Харпер.

«Це є відповіддю на розвиток ситуації, чесно кажучи, на нашу стурбованість експансіонізмом і мілітаризмом з боку Росії за президентства Володимира Путіна», – заявив Гарпер.

Раніше Рада НАТО в Брюсселі схвалила пакет заходів щодо посилення безпеки держав Альянсу в Східній Європі через ситуацію в Україні.