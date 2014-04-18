Королевська відвідала Крим, щоб захистити права українців, які залишились там

Про це сказала кандидат на посаду Президента України Наталія Королевська, відвідавши Крим.

«Майже два місяці Крим залишається гарячою точкою на карті України і всього світу. Але ніхто в повній мірі не займається соціальним захистом та допомогою людям. Я вважаю, що ми не маємо права залишати людей в такій ситуації напризволяще», - відзначила політик.

Читайте такожКеррі: В Женеві не обговорювали питання Криму, але "ніхто не залишив його позаду"Перебуваючи в Криму, Наталія Королевська провела низку зустрічей з громадянами. Зокрема з тими, хто вже прийняв рішення залишитись громадянами України та продовжувати жити на півострові. З цими людьми Наталія Королевська обговорила найболючіші питання, з якими вони вже зіткнулися. «Зараз для них гостро стоїть питання одержання соціальних допомог. Сьогодні уряд пропонує кримчанам їхати в Херсон для одержання зокрема і пенсії. Лише уявіть, пенсіонерам з Керчі доведеться подолати близько 400 км, мінімум 6 годин їзди. Це нонсенс», - сказала Наталія Королевська.

Тому, за її словами, українцям, які вирішили залишитись на півострові, держава має гарантувати можливість легально проживати в Криму та зберегти роботу.

Окрім того, Наталія Королевська зустрілася з українцями, які збираються переїхати на материкову частину України. Таким людям, за словами політика, держава має надати соціальний щит: забезпечити житлом та роботою, надати спеціальний статус переселенця та спеціальну допомогу.

«Ще раз повторюю – наші громадяни, опинившись в непростій ситуації, завжди повинні відчувати підтримку своєї держави. Це стосується як тих, хто залишається жити в Криму, так і тих, хто ухвалив рішення переїхати на материкову частину України. Все, що я тут побачила, остаточно переконало мене поїхати в східні області, щоб донести реальну ситуацію», - відзначила Наталія Королевська.