Екс-посол вважає майбутні президентські вибори "критичними" для України

Як повідомляє Голос Америки, про це екс-посол сказав, розповідаючи про плани допомоги Україні, що надаватиме Білий дім.

Зокрема Пайфер сказав: «Україна знає, як проводити вибори. Вони добре провели вибори в 2004, 2006, 2009 та 2010. Але це будуть критичні вибори, оскільки їх наслідком стане демократично легітимний президент”.

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Разом з тим він зазначив, що США допоможуть організувати ці вибори та нададуть дуже багато спостерігачів, щоб не залишалося сумніві у чесності виборів.

Саме допомогу у проведенні виборів та досягненні диверсифікації джерел енергії Пайфер вважає найважливішою для України.

“Друге, що є важливим, це кроки з допомоги Україні покращити свою енергетичну ситуацію. Україна вразлива через свою залежність від російського газу. Втім, вона може замінити російський газ власним видобутком та імпортом з Європи, але Україна має почати цей процес зараз, за допомогою США», - додав він.

За його словами, також США оголосили про надання додаткової військової допомоги на суму у 8 млн. доларів на додаток до раніше схвалених поставок на 50 млн. доларів. До неї входить обладнання зі знешкодження боєприпасів, рації та інші засоби зв’язку, інженерне обладнання, бронежилети та обмундирування для прикордонників. Що стосується бойової техніки, то тут експерт просто не бачить можливості її надати – потрібні місяці, аби навчити нею користуватися: «США починають надавати нелетальну зброю. Але в цій ситуації потрібний час, щоб розбудувати Армію, навчити солдатів, які могли б проводити складні військові операції. Це – місяці, якщо не роки і це негайно змінить регіональний баланс сил. Захід має зробити усе що в його силах, аби Росія не стала вдаватися до військової агресії проти України, включно з введенням жорстких санкцій проти секторів російської економіки».

Пайфер наголосив і на важливості надання політичної підтримки тимчасовому уряду з боку Адміністрації Барака Обами.

«Американський уряд робить усе, що в його силах, аби політично підтримати тимчасовий уряд в Україні, особливо напередодні президентських виборів 25 травня. Візит Байдена - лише частина цих зусиль. Кілька тижнів тому приїздив заступник міністра Бернс, потім - Державний секретар Джон Керрі», - зауважив Пайфер.

Водночас він не пов’язує візит Байдена з виконанням Женевським домовленостей та очікує серйозних санкцій у разі невиконання їхніх умов Росією та сепаратистами.

Конкретно щодо планів повідомляється, що вже у травні американські технічні експерти разом з ЄБРР та іншими розпочнуть роботу над спільним проектом уряду з приватними компаніями зі збільшення видобутку звичайного газу та розробки сланцевих родовищ на території України. Окремо прибуде команда з міністерства енергетики та Агентства з міжнародного розвитку США для напрацювання механізмів покращення енергозбереження.