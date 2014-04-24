У Слов'янську невідомі під виглядом «Правого сектору» поранили жінку – міліція

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник Головного управління МВС України у Донецькій області Андрій Аносов, виступаючи перед депутатами на сесії Донецької обласної ради.

«Сьогодні у Слов'янську невідомі зайшли до будинку і почали стверджувати, що вони є представниками «Правого сектору», почали безладну стрілянину у приміщенні», - сказав Аносов.

Читайте такожЯрош пояснив, чому "Правий сектор" вступив у боротьбу з російським агресором

При цьому він додав: «Чоловік прикривав дружину, вона знаходилася на горищі, одержала поранення в грудну клітку, проникаюче вогнепальне поранення. Куля застрягла в щелепі. Зараз жінку доставлено до лікарні».

Як повідомляв УНІАН, з 12 квітня адмінбудівлі міста Слов'янська зайнято озброєними терористами. Під час проведення антитерористичної операції підрозділами Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони України розблоковані і знищені три блокпости незаконних озброєних формувань у північно-східній частині міста Слов'янськ Донецькій області. За даними МВС, під час бойового зіткнення до 5 терористів було знищено.

У Слов'янському районі через загострення ситуації, спричиненої перестрілками і військовими діями, припинено заняття у школах.