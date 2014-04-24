В міліції встановили особу закатованого разом із горлівським депутатом - Луценко
23:28, 24 квітня 2014Політика
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На Донеччині правоохоронці ідентифікували особу другого закатованого чоловіка, тіло якого знайшли у річці в Слов'янську разом із тілом депутата Горлівської міськради від "Батьківщини" Володимира Рибака.
Луценко: Другий закатований - молодий студент з Києва
Про це в ефірі програми "Шустер-Live" заявив екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, передає ТСН.
"Особу другого вбитого встановлено, це молодий студент з Києва. Підданий тортурам і втоплений у річці", - заявив Луценко, але ім'я юнака не назвав.
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Нагадаємо, що понівечені тіла двох чоловіків були знайдені в річці Торець 19 квітня.
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