В міліції встановили особу закатованого разом із горлівським депутатом - Луценко

Про це в ефірі програми "Шустер-Live" заявив екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, передає ТСН.

"Особу другого вбитого встановлено, це молодий студент з Києва. Підданий тортурам і втоплений у річці", - заявив Луценко, але ім'я юнака не назвав.

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Нагадаємо, що понівечені тіла двох чоловіків були знайдені в річці Торець 19 квітня.