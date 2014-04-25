Фюле: Росія має відвести свої війська від кордону з Україною

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив єврокомісар із питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле.

«Росія анексувала частину української території – Крим. Європейський союз має мати дуже чітку позицію щодо цього. Зараз Росія концентрує свої війська на кордоні з Україною. Ці війська мають бути відведені у місце їх постійної дислокації. Це буде найкращий внесок Росії у деескалацію конфлікту в Україні», – зазначає Фюле.

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У четвер у Празі розпочалася зустріч керівників країн «Східного партнерства». Україну на цьому заході представляє виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. У своєму виступі він теж закликав Росію відвести війська від кордонів України, а також наголосив, що уряд України має необхідні інструменти для захисту інтересів російськомовних громадян без допомоги ззовні.