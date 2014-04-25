Журналіст з Коломиї Гапич та його брат звільнились з полону сепаратистів

Дружина журналіста Оксана Гапич розповіла про подробиці його звільнення з полону виданню "Вікна".

"Зараз Женя перебуває у мами у Сумах, планує за кілька днів повернутися у Коломию. Його дуже били, забрали всі речі і навіть одяг та взуття. Можливість звільнитися з полону з’явилася після того, як він із братом почув, як охоронці говорили про них і новини в інтернеті. Наскільки я зрозуміла, вони втекли, але як — Женя подробиць не розповів. Дісталися до Горлівки. Якимось чином у Горлівці Жені повернули фотоапарат. А звідти на машині, на якій приїхали на Донеччину і яка належить братові Геннадію, — поїхали до Сум", - розповіла дружина журналіста.

До лікарів журналіст не звертався.

Вчора стало відомо, що більше доби немає зв'язку із журналістом Євгенієм Гапичем. У Горлівці він був у відрядженні разом зі своїм братом із Сум. І брат перед тим, як з ним обірвався зв'язок, сказав рідним кодове слово, що означало небезпеку.

Як з'ясувалося пізніше, в Слов'янську, журналіста та його брата утримували, як політичних заручників.