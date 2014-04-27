У Конча-Заспі охоронці держдач взяли журналістів у "полон" і намагалися залякати

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на журналіста програми "Гроші" Михайла Ткача, якого у складі знімальної групи і затримали охоронці.

"Нас затримали на березі біля державних дач у Конча-Заспі. Виявляється, для наших "дармоідів"навіть берег зробили недоторканим режимним об'єктом", - зазначив він.

За словами Михайла, журналісти "гуляли берегом біля державних дач", коли до них вийшли співробітнки УДО.

"Заборонили знімати, попросили видалити відео, тримали майже три години. Намагались залякати. Документи перевірили. Сказали, що могли б і стріляти, якби ми намагались потрапити на територію", - зазначив Ткач.

"Там жодних вивісок немає, що це режимний об'єкт", - додав він. Однак чи була й раніше там посилена охорона, журналіст не зміг уточнити.

Про цю подію також він повідомив у своєму Facebook.

"Усіх цих солдатів поставили захищати хатинки колишніх високопосадовців, а вони могли б захищати Батьківщину від загарбників", - зазначив він.