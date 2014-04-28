У Кернеса проникаюче вогнепальне поранення, міліція почала розслідування

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС Харківської області, інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікація події поки що не визначена.

За даними міліції, зараз на місці скоєння нападу працює слідчо-оперативна група. Обставини події з'ясовуються.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз Кернес перебуває в операційному блоці Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Його оперують.

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За словами охоронців міського голови, напад стався близько 11.34 під час звичайної пробіжки мера. За попередніми даними, напад було вчинено на Білгородському шосе.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 12.00 харківський міський голова Геннадій Кернес був поранений невідомим. За інформацією прес-служби міської ради, зараз Кернес перебуває у лікарні швидкої та невідкладної допомоги, його оперують, лікарі борються за його життя. Відомо, що міському голові стріляли у спину.