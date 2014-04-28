У Сумах невідомі намагалися залишити місто без води

У Сумах на Лепеховському водозаборі невідомими зловмисниками була здійснена спроба злому приміщення хлораторної і крадіжки двох люків, щоб закрити засувки для подачі води, через що обласний центр міг залишитися без водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 28 квітня, під час апаратної наради повідомив директор комунального підприємства «Міськводоканал» Анатолій Сагач.

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За його інформацією, напад стався в ніч з 25 на 26 квітня.

«Нині охорону об'єктів водоканалу посилено: аби подібна ситуація не виникала, з вихідних посилено державну охорону ще на 6 водозаборах та очисних спорудах обласного центру. Підприємство працює стабільно», - сказав Сагач.

У свою чергу в.о. міського голови Сум Олександр Лисенко закликав керівників комунальних підприємств виявляти більшу пильність та наголосив на необхідності посилити охорону комунальних підприємств та установ, особливо під час травневих свят.

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«Різна інформація надходить. На 1 і 9 травня сепаратисти, або, як їх називають «рашисти», чи ідіоти, планують якісь акції. Тому нам потрібно бути готовими при необхідності зібратися і прийняти відповідні рішення», - зазначив Лисенко.