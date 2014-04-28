Штаб Порошенка вимагає створення міжвідомчої комісії у зв'язку з нападом на Кернеса

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Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив керівник центрального виборчого штабу Порошенка Віталій Ковальчук.

"Нас дуже непокоїть ситуація, яка відбулась сьогодні у Харкові з приводу нападу на мера Харкова Кернеса, тому ми виходимо з пропозицією і вимагаємо від уряду створення відповідної міжвідомчої комісії, яку очолив би або прем'єр, або перший віце-прем'єр, до якої б увійшли міністр внутрішніх справ, генпрокурор, керівник СБУ", - заявив він.

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Окрім того Ковальчук додав, що завданням цієї комісії було б забезпечення законності проведення виборів в Україні і недопущення фактів, які на сьогодні мають місце.

"Ми розуміємо, що зовнішні сили зацікавлені у зриві виборів в Україні", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 12.00 Харківський міський голова Кернес був поранений невідомим. За інформацією прес-служби міської ради, зараз Кернес перебуває у лікарні швидкої та невідкладної допомоги, його оперують, лікарі борються за його життя.