Турчинов доручив МВС та СБУ розслідувати замах на Кернеса
14:44, 28 квітня 2014Політика
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.
Турчинов доручив МВС та СБУ розслідувати замах на життя Кернеса
В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов доручив МВС та СБУ негайно провести розслідування замаху на життя мера Харкова Геннадія Кернеса та доповісти про результати.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, близько 12:00, на Кернеса було скоєно замах. Vthf Харкова поранили з вогнепальної зброї, коли він їхав на велосипеді на Білгородському шосе в районі Лісопарку.
Його вже прооперували. Стан Кернеса залишається тяжкий.
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